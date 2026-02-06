Impedir que el ICE acceda a propiedades privadas sin orden judicial y un comité de crisis: las medidas de Mamdani para proteger a los migrantes

¿Por qué es importante? El alcalde de Nueva York ha firmado una orden ejecutiva para reforzar la protección a los migrantes, que incluye entre otros puntos la mejora de la supervisión del cumplimiento de las políticas 'santuario' locales.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha firmado este viernes una orden ejecutiva para reforzar la protección a los migrantes, que incluye entre otros puntos la mejora de la supervisión del cumplimiento de las políticas 'santuario' locales y creando un comité gestor de crisis. El demócrata del ala socialista de su partido lo ha anunciado en un evento anual que ha reunido a líderes religiosos de diversos credos en la Biblioteca Pública, tras un discurso en el que ha llamado a la unidad y ha arremetido contra los "ataques" al prójimo del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y sus "abusos de poder".

Mamdani ha mostrado un documento y lo ha firmado en el podio, afirmando que se trataba de una orden ejecutiva para "reafirmar" las protecciones a los inmigrantes, como que ICE y otras agencias federales no puedan acceder a propiedades privadas sin orden judicial, incluyendo garajes, escuelas u hospitales. Las principales agencias de la administración local deben ahora desarrollar e impartir formaciones para todos los empleados sobre cómo interactuar con las autoridades federales de inmigración, según ha detallado un comunicado municipal y ha informado EFE.

Asimismo, la administración local tiene dos semanas para nombrar a un jefe de privacidad en cada uno de sus departamentos, desarrollar formaciones y certificar que cumple con la protección a los migrantes al limitar los datos que se comparten con las agencias federales, entre ellas ICE. Además, todas las agencias y departamentos municipales, en particular la Policía o los departamentos de Prisiones o de Servicios Infantiles, deben hacer auditorías de sus políticas internas sobre la interacción con las autoridades federales de inmigración y actualizar sus protocolos.

Otro de los puntos novedosos es que se establece un "comité" para coordinar la gestión de "crisis" en el ámbito migratorio y garantizar así una respuesta que represente a toda la administración local, agrega la nota. En el evento, Mamdani ha pedido a los líderes religiosos un esfuerzo de concienciación en sus congregaciones, con el reparto de 32.000 folletos en diez idiomas para que los feligreses sepan sus derechos al interactuar con agentes federales, como el de acceso a un traductor y a un abogado, o a permanecer en silencio.

La iniciativa ha tenido una buena acogida entre organizaciones de defensa de los migrantes como la Coalición Inmigrante de Nueva York, cuyo director ejecutivo, Murad Awawdeh, ha recogido en un comunicado que Mamdani "reconoce su responsabilidad" y la "obligación moral" de los residentes para colaborar. "El Gobierno federal está librando una campaña de terror ilegal y sin rendición de cuentas contra los migrantes en todo el país y aquí en la ciudad de Nueva York", ha remarcado el activista, que ha recordado a quienes viven "con miedo", desde las calles hasta los tribunales.

