María Estévez desvela qué actor le cae mejor tras escribir 'Esto es Hollywood': "Antonio Banderas es el más generoso"

La escritora ha confesado que una de las personas que peor impresión le dio fue Julia Roberts. "Fue antipática", ha asegurado, aunque ha reconocido que tiene una sonrisa que "enamora aunque te caiga mal".

María Estévez ha presentado en Más Vale Tarde su libro 'Esto es Hollywood'. En el programa, ha desvelado algunas de las anécdotas que ha vivido entrevistando a algunos de las celebridades que aparecen en este libro.

La escritora ha señalado que con Clint Eastwood tuvo un problema para entrevistarle debido a su sordera. "Él tiene que leer los labios, por lo que tienes que hablar un buen inglés", ha destacado, definiéndole como una persona muy seria.

Por otro lado, ha hablado sobre cómo George Clooney ha rechazado un contrato con Paramount de 150 millones porque querían que no hablase de política durante dos años. "Él se ha negado", ha indicado.

En cuanto a qué actor le ha caído mejor, María Estévez ha reconocido que el que mejor impresión le ha causado es Antonio Banderas. "Es el más generoso y el más auténtico consigo mismo", ha asegurado.

Por otro lado, ha señalado a Julia Roberts como la actriz que peor le ha caído, desvelando que fue "antipática" con ella. Sin embargo, ha reconocido que tiene una sonrisa que "enamora aunque te caiga mal".

