Ahora

Detenido por su relación con Epstein

Ramoncín, sobre el príncipe Andrés: "Estos miserables con una vida regalada se creen al margen de las obligaciones de la vida"

"Piensan que no les va a pasar nada y hacen lo que les da la gana", afirma Ramoncín en este vídeo, donde estalla por la detención del príncipe Andrés de Inglaterra por sus vínculos con el depredador sexual Jeffrey Epstein.

Los cimientos de la monarquía británica se tambalean después de que hoy la Policía haya detenido al príncipe Andrés de Inglaterra.

Se le acusa de "mala conducta en un cargo público" por, presuntamente, haber facilitado información confidencial al magnate pedófilo Jeffrey Epstein, con el que el hermano de Carlos III tenía una estrecha relación.

Un escándalo que se suma a su presunta participación en las orgías del depredador sexual, y ante el que Ramoncín estalla: "Estos miserables con una vida regalada se creen completamente al margen de lo que son las obligaciones de la vida".

"Piensan que no les va a pasar nada y hacen lo que les da la gana", prosigue el músico, que celebra que ahora "está guardado y a ver qué pasa". Cristina Pardo recuerda que la investigación continúa y que "pueden salir más cosas".

