Jordi Évole, tras el acto entre Gabriel Rufián y Emilio Delgado: "Veo muy difícil que esto cuaje"

El periodista considera positiva cualquier propuesta de izquierdas que pueda ilusionar o movilizar el voto. Además, señala que es necesario ser "más radical". "Ya no valen las medias tintas", afirma.

Este miércoles se celebraba en Madrid, en la sala Galileo Galilei, un acto en el que Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, y Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, debatían sobre el futuro de la izquierda. Jordi Évole manifiesta en Más Vale Tarde que, en este momento, "cualquier cosa que pueda ilusionar o movilizar el voto de la izquierda me parece bien".

"Soy una persona de izquierdas y me parece que el panorama, la perspectiva de futuro que tenemos es horrorosa, que un gobierno del PP con Vox le haría mucho daño a este país", indica. El periodista señala que, quizá, la idea de Rufián "es una propuesta a la desesperada, veo muy difícil que esto cuaje", pero, a pesar de ello, es de su agrado que haya gente que propone cosas.

'Lo de Évole' con Juan José Millás

Este domingo, 'Lo de Évole' vuelve con una entrevista a Juan José Millás. Cristina Pardo señala que el escritor ha compartido con Évole una interesante "lamentando el imparable aumento de las desigualdades, sea cual sea el momento político".

Évole indica que aunque el mensaje del escritor "es de desasosiego", en su opinión, "no creo que sea lo mismo que en Argentina gobierne o no Milei". "Para que las desigualdades desaparezcan hay que tomar medidas que los partidos de izquierdas, en muchas ocasiones, no toman", expone.

"Hay que ser radical", señala, "ya no valen las medias tintas, y en un mundo como en el que estamos, todavía más". "No van a venir los 'Milei' y los 'Trump' a salvar a la clase trabajadora", afirma, "no va a venir Abascal a salvar a la clase trabajadora por más que los engañe ahora".

"Ante eso prefiero cualquier rostro de la izquierda que sé que, de una manera u otra, va a estar más cerca de la gente que más lo necesita", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.