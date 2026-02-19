Ahora

La víctima la ha aceptado

La jefa interina de la Policía llama a la víctima del exDAO para ofrecerle protección oficial

Los detalles Gemma Barroso, DAO interina de la Policía Nacional, se ha puesto en contacto con la presunta víctima de José Ángel González en la mañana de este jueves para ofrecerle protección policial y ella ha aceptado.

Gemma Barroso, nueva DAO interina de la Policía Nacional tras la presunta agresión sexual del hasta ahora 'número dos' contra una subordinada
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La defensa de la presunta víctima del exDAO de la Policía Nacional, liderada por el abogado Jorge Piedrafita, ha pedido protección para su cliente desde que conociésemos este martes su denuncia contra José Ángel González.

Según ha podido confirmar laSexta, la DAO interina de la Policía Nacional, Gemma Barroso, se ha puesto en contacto con la denunciante en la mañana de este jueves para ofrecerle protección policial y ella ha aceptado.

La plaza del 'número dos' de la Policía Nacional ha sido asumida de forma interina la comisaria principal Barroso, subdirectora general de Recursos Humanos y Formación. Ella fue con quien habló la presunta víctima para comunicarle la querella contra González al ser su jefa directa.

Barroso es, además, la persona que, según el abogado de la víctima, más la apoyó cuando ella le contó qué había pasado hace solo un día. La DAO interina la atendió "inmediatamente", "muy bien" y se "quedó de piedra" al conocer lo ocurrido, tras lo que le dijo, según el abogado, que siguiera adelante y que le pida todo lo que necesite.

Es más, la víctima y la sustituta del DAO se conocen desde hace años. Barroso fue la jefa jerárquica última de la víctima, cuyo último destino profesional fue precisamente la subdirección de Recursos Humanos y Formación de la que es titular la nueva DAO interina. El 24 de julio de 2025, además, coincidieron en un despacho y fue cuando la víctima le trasladó que no podía seguir trabajando por salud mental. Fue entonces cuando se derivó a la víctima al equipo psicológico y se le dio de baja.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La policía británica detiene al ex príncipe Andrés, hermano de Carlos III, por sus vínculos con el caso Epstein
  2. "Oye, que soy el DAO": el audio de la violación que la víctima aporta en su querella por agresión sexual contra el exjefe de la Policía Nacional
  3. Rufián pide "orden" a la izquierda y "generosidad" para ganar a Vox: programas comunes, acción por provincias y un "grupo interparlamentario común"
  4. El Ejército de EEUU, preparado para un ataque contra Irán este mismo fin de semana a la espera de la decisión de Trump
  5. Vox suspende de militancia a Ortega Smith tras negarse a ser destituido como portavoz
  6. El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol, condenado a cadena perpetua por la declaración de la ley marcial