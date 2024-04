El abogado de Albert López, condenado a 20 años de cárcel por presuntamente asesinar al que fuera marido de Rosa Peral -también condenada a 25 años por el mismo motivo-, José Luis Bravo, ha estado este miércoles en Más Vale Tarde con el fin de aclarar que su cliente no ha realizado ninguna confesión "ni escrita ni hablada".

En este aspecto, ha hecho énfasis en que "si la hubiera y quién la tenga que la ponga de manifiesto", a la vez que ha criticado la filtración desde el interior de la cárcel, haciendo referencia al secreto profesional al que tienen que ceñirse "psicólogos y criminólogos" que trabajan en las instituciones penitenciarias.

No obstante, durante la mañana había asegurado que Albert López no admitió ser "autor del crimen" sino "su papel de encubridor del crimen". En definitiva, desmiente de forma contundente que se haya dado una confesión, que en todo caso no significaría "que no reconociera la participación de Rosa Peral".