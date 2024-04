La abogada de Rosa Peral, condenada a 25 años por el crimen de la Guardia Urbana, está valorando pedir una revisión de la condena de su cliente tras conocerse, según desveló El Periódico, que Albert López, el otro condenado, habría confesado el asesinato con el fin de obtener beneficios penitenciarios, condición necesaria para ello.

Según ha expresado la abogada Nuria González este miércoles en Espejo Público, que no ha tenido acceso a dicha confesión, una vez se conozca exactamente lo que ha confesado, estudiarán de qué forma pudo afectar a la sentencia de Rosa: "El relato no está en la sentencia, es una sentencia por indicios", ha señalado, tras recordar que dicha sentencia no dice ni cómo murió el asesinado, ni quién lo mató.

"Si reconoce los hechos tendrá que explicar cómo lo mató, pues que lo explique, porque yo tengo que situar a mi clienta", ha añadido, en un careo con el abogado de Albert López que, en directo, ha negado que este haya confesado dicho aasesinato. "Lo único que ha confesado es su papel de encubridor del crimen", pero "nunca ha confesado haber matado a Pedro", ha dicho José Luis Bravo.

En cambio, la abogada ha asegurado que, si López está en camino de acceder a cursos penitenciarios, es porque "ha reconocido su culpa".

López, que era guardia urbano de Barcelona, fue condenado en abril de 2020 a 20 años de cárcel por asesinar junto a su compañera Rosa Peral a la pareja de ella Pedro R., también agente del cuerpo, en un triángulo amoroso. Ni Albert López ni Rosa Peral reconocieron nunca el crimen ante los tribunales.

De hecho, se culparon mutuamente de haberlo cometido, aunque la Audiencia de Barcelona acabó por condenarlos a ambos por asesinato.