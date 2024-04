El abogado José Luis Bravo ha estado este miércoles en Más Vale Tarde para hablar del revuelo mediático generado después de que su cliente Albert López hubiera confesado su implicación en el crimen de la Guardia Urbana cuya sentencia lo condenó a 20 años de cárcel y 25 a la que fuera su amante Rosa Peral por el asesinato del que era marido de esta.

Después del careo que ha tenido Bravo durante la mañana de este mismo miércoles con la letrada de Peral, Nuria González, sobre la posibilidad de una revisión de condena de la mujer, el abogado de López ha sostenido que no la habrá "por mucho que se empeñe", puesto que "la sentencia ya ha hecho todo el recorrido de recursos ordinarios".

Cabría la posibilidad, no obstante, de que se interpusiese "un recurso extraordinario", algo que asegura Bravo "sucede muy de vez en cuando" puesto que los de este tipo "no se pueden resolver porque haya una manifestación añadida". En definitiva, el abogado de López sostiene que aunque "todo es planteable, otra cosa es que lo admitan". "No tiene ningún recorrido", ha sentenciado.