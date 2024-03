El guardia civil de La Manada se ha declarado insolvente y ha pedido pagar 10 euros al mes de multa. Todo después de pagar solo un total de 1.000 euros en los ocho años que han pasado desde la violación en grupo. Un hecho que desde la defensa de la víctima consideran "una tomadura de pelo".

Teresa Hermida, abogada de la víctima, ha asegurado que "esto no es más que una revictimización para ella" y ha insistido en que la mujer "no quiere ni necesita tener información de estas personas": "En el momento en el que cualquier noticia le ataña tiene que dejar de ver televisión y de estar en contacto con el mundo real porque cualquier cosa que sale de este tema le afecta muchísimo y es una vuelta atrás", ha lamentado.

Asimismo, ha recordado que tras la carta de 'El Prenda', la víctima solicitó que no se le hicieran llegar más cartas. Además, la abogada ha recordado que el guardia civil de La Manada no ha pedido en ningún momento perdón y ni siquiera se refiere a la víctima. "No sé qué pretende", ha espetado.

Después de ocho años, las cantidades que están pagando los condenados por la agresión sexual grupal en Pamplona durante las fiestas de San Fermín de 2016, se mueven entre los 10 y 50 euros mensuales.