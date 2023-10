Adela González vive de primera mano cómo es un día en la vida de Nano, el joven que se ha vuelto viral en redes por estar pluriempleado para sacar a su familia adelante. También ha conocido a sus amigos y a su madre, Verena, que ha querido denunciar los malos tratos de su expareja ante la periodista.

Según cuenta, "no podía decir nada a mi familia porque me ponía el cuchillo en el cuello" y tampoco a los médicos. "Lo último fue lo de la pierna" que le dejó "casi un año sin poder andar", se sincera con la presentadora de Más Vale Sábado, sobre este episodio de malos tratos, en el que su expareja se puso de pie durante una comida para agredir a los niños, pero ella se plató ante él y les dijo que no "les iba a tocar más". "Me estampó contra el sofá, se fue a la cocina, se sentó a mi lado y noté un puñetazo. No sabía que llevaba un cuchillo. Hasta que lo sacó y se llenó todo de sangre", describe.

"Les dije a los médicos que no hicieran nada porque estaban los niños con él y los iba a matar", relata Verena el infierno que vivió con su expareja.

Llama al 016, el teléfono contra la violencia de género, si conoces a alguien en esta situación.