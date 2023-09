Adela González pasa un día completo con Nano, el joven que se ha vuelto viral esta semana por tener varios trabajos para sacar a su familia adelante. Y conoce a su madre, que se sincera con el programa sobre lo complicada que ha sido su vida: desde el acoso sexualque sufrió en el trabajo por parte de su jefe que, al no caer en su chantaje, acabó echándola; pero también de la mala suerte que ha tenido en el amor.

"Llevaba a los niños al cole marcada", reconoce, llena de "bocados y moratones que se le veían de lejos". Pero no podía pedir ayuda porque "no la dejaba salir sola a ningún lado", pero, aparte de eso, si alguno lo hacía mataba al otro.

"Lo último fue lo de la pierna", comenta, cuando estuvo "casi un año sin poder caminar". En una comida su expareja se fue a levantar para pegar a los niños y ella se plantó, les dijo que no "les iba a tocar más". "Me estampó contra el sofá, se fue a la cocina, se sentó a mi lado y noté un puñetazo. No sabía que llevaba un cuchillo", recuerda este episodio de malos tratos. Cuando se lo sacó "estaba todo lleno de sangre". Fue ahí cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, tal y como cuenta en el vídeo principal de la noticia.

Llama al 016, el teléfono contra la violencia de género, si conoces a alguien en esta situación.