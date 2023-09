Adela González se ha emocionado al escuchar la "brutal" historia de Verena, la madre de Nano, el pluriempleado viral. "Es desgraciadamente una historia que se repite en muchas casas. La mujer ha salido adelante como ha podido, sintiéndose muy poca cosa. ¿No es increíble que pueda hablar desde el amor?", ha expresado, la presentadora, tras lo que Boris Izaguirre ha contado que le ha gustado descubrir la historia por el reportaje que ha hecho la periodista. Así, González ha mandado "un beso enorme a Verena", y ha defendido que "nadie diga que no se puede, porque hay muchas Verenas que se sienten que no son nada". "Sois, y creéroslo", ha manifestado.

Además, tras mostrar el reportaje en el que habla con Nano, la presentadora de Más Vale Sábado ha destacado que no quieren "normalizar que gente que tendría que estar estudiando ahora, formándose, en realidad tenga que tener dos o tres trabajos para salir adelante y ayudar a una madre que no puede conseguir un trabajo".

"No lo estamos normalizando", ha subrayado la periodista, quien ha defendido que "lo que tendría que estar haciendo (Nano)es formándose e intentar conseguir un trabajo, pero solo uno; no estar machacado durante tantas horas y no tener vida". "Al final, es un chaval de 22 años", ha concluido.