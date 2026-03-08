Lola Herrera, sobre Arturo Fernández: "Nunca quise hablar de política con él; lo quería mucho y no nos íbamos a entender"

Lola Herrera recuerda ante Jordi Évole su paso por dos series emblemáticas de la historia de la televisión española: La casa de los líos y Un paso adelante. Además, habla también de su relación con su querido compañero Arturo Fernández.

La veterana actriz Lola Herrera, apasionada del teatro, también es una de la grandes de nuestra televisión. Ella ha formado parte de varias series emblemáticas de nuestra historia, como La casa de los líos o Un paso adelante. Hoy recuerda junto a Jordi Évole en Lo de Évole cómo fueron aquellos rodajes interminables y los auténticos líos que se formaban tras las cámaras.

Para ella, fue divertido dar vida a Pilar Valdés, hermana del personaje que interpretaba Arturo Fernández, un hombre que se alejaba mucho de la forma de pensar y la ideología que defiende la actriz, quien ha afirmado hace unos minutos en el programa que ella "no tiene nada que ver con la derecha".

Su relación con Arturo Fernández

Por ello, y por el cariño que le tenía, evitaba hablar de política con él, a toda costa. "No nos íbamos a entender y no le iba a convencer de nada ni él me iba a convencer a mí", resume. De él afirma que era un hombre "muy gracioso", aunque hay ciertos comentarios a los que ella no le encontraba ni le encuentra lo divertido por ningún sitio, pese a que a Jordi Évole le siga produciendo risa escuchar algunas de sus declaraciones.

"Decía: 'No se puede encontrar gente más fea que en las manifestaciones'. De la manera que lo decía, o sea, discrepando, pero de la manera que lo decía le reías la gracia", comenta el presentador. Pero Lola no se la reía. "A mí me parece que eso no tenía ninguna gracia. No tenía ninguna gracia", recalca. "Era una barbaridad, ¿no? Pero él se permitía eso. Y, bueno, fue coherente hasta el final en sus manifestaciones", le concede.

Ellos fueron compañeros de rodaje durante más de cuatro años, prácticamente a diario.

Su papel en Un paso adelante

La veterana actriz recuerda también su papel en Un paso adelante, una de las series que más nostalgia millenial despierta a día de hoy: "Yo era la directora de aquella escuela impresionante y pintaba menos que la Tomasa en los títeres". Los guionistas le buscaban "novios" continuamente, algo que ella no llevaba nada bien: "Que no quiero. ¿Por qué no ves a una mujer sola? Por favor". "Es que en Un paso adelante se tenía que liar todo el mundo con todo el mundo", dice Jordi entre risas.

Eso sí, recuerda al equipo con mucho cariño y lo califica como "maravilloso". "Miguel Ángel (Muñoz) era muy amoroso. Y las niñas. Bueno, todo. La verdad es que trabajamos mucho, porque no se sabían las horas que había que hacer allí. Pero fue una serie que gustó muchísimo", afirma. Además, celebra que sus jóvenes compañeras tuvieran esa libertad que ella no pudo tener a su edad. "En tu época joven esas mujeres hubiesen sido consideradas adúlteras o, como decía tu abuelo, 'putas'", comenta Jordi. "Sí", afirma ella, "pero afortunadamente, esos tiempos quedaron atrás. Espero que no vuelvan".

