Lola Herrera recuerda que se desmayó en escena el día del estreno de 'Cinco horas con Mario': "Delibes salió al escenario a pedir un médico"

Jordi Évole reconoce que es "uno de los pocos españoles" que aún no ha visto a Lola Herrera interpretar 'Cinco horas con Mario' en el teatro y la actriz recuerda que el día del estreno se desmayó sobre el escenario.

"Te tengo que decir que que yo debo ser de los pocos españoles que no te ha visto en el teatro haciendo Cinco horas con Mario", reconoce, no sin cierto pudor, Jordi Évole a la protagonista de este doble programa de hoy de Lo de Évole: la gran Lola Herrera.

Ella bromea: "Un día voy a tu casa y te lo hago". La actriz ha interpretado al único personaje de la obra durante más de 40 años, sin importar la edad que tuviera ella en ese momento, aunque reconoce que para ella llegó un tiempo en el que creía que no podría volver a hacerlo.

"Es una mujer. Puede tener la edad que quiera"

"Es que yo ya no tengo edad para hacer el personaje de Carmen", dijo. Y Josefina Molina, directora y responsable de la adaptación le respondió algo que Lola ha llevado por bandera desde entonces: "Una mujer. Es una mujer. Puede tener la edad que quiera".

Así, Lola ha llegado a representar a esa Carmen, que en libreto tiene 45 años, con 87. Ahora, con 90, echa la vista atrás y recuerda cómo fue la primera vez que se puso en su piel.

Cuando se desmayó sobre el escenario en el estreno

"Me acuerdo de que Delibes (el autor del texto) vino a Barcelona, al estreno, y yo me desmayé el día del estreno y no pude estrenar", cuenta. Cayó a plomo sobre las tablas del escenario, frente al público. "Y Delibes creía que me había muerto".

"La gente aplaudió, por lo visto, porque creyó que era de la función. Pero Delibes salió del palco pitando al escenario. Con lo que era Delibes, salió al escenario a pedir un médico. Fíjate", dice hoy entre risas, después de haber interpretado a cinco Cármenes distintas, desde cinco perspectivas diferentes.

Cinco horas con Mario on ice

Jordi le propone algo divertido y surrealista: hacer un Cinco horas con Mario on ice o una versión musical para que se estrene en la Gran Vía de Madrid. Lola ríe ante su ocurrencia, pero no es el primero que se lo comenta: "Eso me lo decía Juanjo Artero".

Sin embargo, eso ya no le apetece nada: "Tengo la mejor experiencia que se pueda tener. No agradeceré bastante nunca a Miguel Delibes que escribiese ese texto maravilloso, donde se le pueden encontrar tantas formas con las palabras. Con las palabras que él puso, que es... Da de sí para lo que quieras".

La depresión de Lola Herrera

Sin embargo, interpretar a esta mujer dolida y atormentada por todo lo que su marido le hizo en vida le pasó factura en su momento. "La depresión que tuve yo fue esa, por Cinco horas. Porque me pasaban unas cosas tremendas me pasaban en el escenario. Porque yo veía imágenes de mi vida en el escenario y eran las mismas de mi vida. Y con mi exmarido. Y, bueno, pues eso era una cosa muy complicada. Además, yo no sabía a qué obedecía, pero tampoco estaba en condiciones... No sabía pedir ayuda, no sabía lo que me pasaba. Nada más era ir al teatro a ver qué pasaba", recuerda.

Función de noche

Aún así, siempre siguió adelante con la función. El escenario es para muchos actores una terapia, pero ella necesitó terapia para dejar atrás lo que le ocurría sobre el escenario. "Pero no por aguantar el drama, era mi drama personal", aclara. "Echas mano de lo que tú tienes para este trabajo que hacemos. Y, claro, yo creo que aparecieron más cosas sin resolver en mí. Entonces, eso es lo que me hizo caer en una depresión... que luego me llevó a Función de noche.

Función de noche, dirigida por Josefina Molina y estrenada en 1981, es una película a medio camino entre la ficción y el documental en la que Lola Herrera y su exmarido, el actor Daniel Dicenta, mantienen una conversación íntima tras una función de Cinco horas con Mario. A través de ese diálogo, ambos revisan su relación, su matrimonio y las heridas emocionales que dejó la separación, mientras la actriz reflexiona sobre el papel de la mujer, la dependencia afectiva y las renuncias personales que marcaron su vida. La película se convierte así en un retrato muy honesto sobre el amor, el desencanto y la búsqueda de identidad.

