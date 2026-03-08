Lola Herrera recuerda su papel en Un Paso Adelante: "Yo ahí pintaba menos que la Tomasa en los títeres"

La veterana actriz, apasionada del teatro, recuerda su paso por dos de las ficciones televisivas más celebradas y recordadas de nuestra época, entre ellas, Un paso adelante, una de las que más nostalgia millenial provoca a día de hoy.

Lola Herrera, una de las grandes voces del teatro y la televisión española, rememora con Jordi Évole en Lo de Évole sus años frente a las cámaras y los recuerdos que todavía guarda de rodajes que marcaron a toda una generación. Desde La casa de los líos hasta Un paso adelante, la actriz abre su memoria para hablar del trabajo, del compañerismo y de cómo se vivía la televisión en España hace décadas.

Para Lola, interpretar a Pilar Valdés en La casa de los líos, la hermana del personaje de Arturo Fernández, fue "divertido". Reconoce que, pese al cariño que le tenía al actor, evitaba hablar de política con él: "No nos íbamos a entender y no le iba a convencer de nada ni él me iba a convencer a mí". Sobre él asegura que era "muy gracioso", aunque no siempre encontraba humor en sus comentarios: "Decía: 'No se puede encontrar gente más fea que en las manifestaciones'. A mí me parece que eso no tenía ninguna gracia. No tenía ninguna gracia", recalca. Y añade: "Era una barbaridad, ¿no? Pero él se podía... Se permitía eso. Y, bueno, fue coherente hasta el final en sus manifestaciones".

Los cuatro años de rodaje diario junto a Fernández dejaron huella: "No se paró más que un año, en verano, un mes. Era todo seguido", recuerda. También menciona que los guiones se modificaban constantemente según lo que funcionaba en la audiencia.

Un paso adelante, la escuela que marcó a una generación

Lola Herrera recuerda con especial cariño su papel en Un paso adelante, donde interpretaba a la directora de una escuela de baile. "Pintaba menos que la Tomasa en los títeres", comenta entre risas. Durante el rodaje, los guionistas le buscaban continuamente "novios", algo que no llevaba nada bien: "Que no quiero. ¿Por qué no ves a una mujer sola? Por favor". Jordi Évole añade: "Es que en Un paso adelantese tenía que liar todo el mundo con todo el mundo".

A pesar de ello, Herrera destaca la relación con el equipo como "maravillosa": "Disfruté mucho con toda la juventud que había allí. Con los directores, que había gente estupenda. El equipo era maravilloso. Y, bueno, pues allí todos los niños, que eran entonces niños. Pues la verdad que conservo con casi todos una buena relación". Entre ellos, menciona especialmente a Miguel Ángel Muñoz: "Miguel Ángel, muy amoroso. Y las niñas. Bueno, todo".

Sobre la presión de interpretar un personaje en una serie tan popular, Herrera explica que los horarios eran agotadores: "Trabajamos mucho, porque no se sabían las horas que había que hacer allí. Pero bueno, fue una serie que gustó muchísimo. Se dio por toda Europa".

Al reflexionar sobre las nuevas generaciones de actrices, Jordi compara la juventud de Lola con la libertad de las intérpretes de la serie: "En tu época joven esas mujeres hubiesen sido consideradas adúlteras. Bueno, de todo. De todo. Bueno, o... ¿Cómo decía tu abuelo? Putas". Y concluye con alivio: "Sí, pero afortunadamente, esos tiempos quedaron atrás. O sea, que esperemos que no vuelvan".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.