La respuesta de Lola Herrera cuando Jordi Évole le pregunta si es de "Perro Sanxe": "Sí, desde que voto he votado siempre al PSOE"

Lola Herrera analiza la situación política y social en Lo de Évole: critica la falta de apoyos a mayores y actores y el silencio de la Oposición, y desvela que siempre ha votado al PSOE mientras recuerda visitas al teatro de Nadia Calviño y la reina Sofía.

Lola Herrera está "jubilada hace mil años". "Ahora han hecho un arreglo que ya se puede trabajar aunque estés jubilada", le explica a Jordi Évole en este doble programa de Lo de Évole. Su pensión, admite, es buena. Pero no está de acuerdo con que no haya un tope por abajo y que haya personas mayores que tengan que sobrevivir con una mísera paga.

"¿Quieres que hablemos con María Jesús Montero? El año pasado la entrevistamos", le propone Jordi. Y ese es el pie que ella necesitaba para hacer un análisis de la situación política actual. "Esa mujer es muy movida. Están haciendo cosas. Está haciendo lo que puede", recalca Lola.

"No hay un respaldo por parte de la Oposición"

El problema para ella es que "no hay un respaldo por parte de la Oposición". "No digo que la Oposición se ponga a respaldar al Gobierno y a sujetarlo para que se quede toda la vida, pero, hay cosas que son de todos, que no son de izquierdas ni de derechas", asegura. "Un Gobierno tiene que mirar, y la Oposición también, por el bienestar del pueblo, que somos los que les votamos y por eso están ahí. No están ahí de adorno", defiende.

Mucho menos deberían estar ahí, a su juicio, "para insultar". "Y la Oposición no está haciendo nada más que insultar", defiende.

Es "de Pedro Sánchez"

La pregunta por parte de Jordi es inevitable tras este discurso: "¿Tú eres de Perro Sanxe (Pedro Sánchez)?". "Yo, sí. Yo he votado, desde que voto, he votado al PSOE siempre. Porque es en el que más me reconozco. Luego que lo hagan mejor, que lo hagan peor... Pero es mi gente, es la gente con la que yo me siento identificada. Yo con la derecha no tengo nada que ver, porque lo que defienden ellos a mí no me interesa", asegura.

La actriz aprovecha la ocasión para lanzar una petición: "Todos los gobiernos nos tienen que apoyar más de lo que nos apoyan a los actores y a la gente de esta profesión, que es muy complicada. Y no nos apoyan".

Nadia Calviño, Fraga y la reina Sofía

Lola cuenta además que Nadia Calviño es "una loca del teatro" y que de Fraga se decía que iba a las funciones para dormirse en las butacas. Sin embargo, son muy pocos los políticos que van al teatro, lamenta.

La reina Sofía sí que ha ido a verla en alguna ocasión. "A mí me parece una mujer estupenda. Estupenda y, sobre todo, una mujer con una sensibilidad, amante de la música, amante del teatro. No sé cómo estuvo casada tanto tiempo con ese hombre. Ha aguantado mucho la pobre. Ha aguantado mucho", comenta Lola, y sabe bien de lo que habla.

