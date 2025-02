Las sentidas palabras de Dani Martín al recordar a su hermana Miriam: "Una persona increíble, una crack... una gran tipa"

El artista reconoce que han vuelto a celebrar la Navidad después de una época en la que dejaron de hacerlo. "Miriam es completamente diferente a mí. No le gustaba ser vista, o que la gente supiera que era la hermana del de El Canto del Loco", dice.

"Me gusta hablar de ella"

Dani Martín ha hablado sobre su hermana. Ha sido en Lo de Évole, en un programa en el que el cantante se ha sincerado sobre la muerte de Miriam, sobre un hecho que, como cuenta, le hizo madurar y con el que dejó de ser "el niñato de El Canto del Loco".

Ahora, 15 años después, habla "con calma" de su hermana: "Hemos vuelto a celebrar la Navidad. Sí, dejamos de celebrarla durante una época. No apetecía, y no apetecía hablar de Miriam. Ahora hablo de Miriam. Me gusta hacerlo".

"La quiero mucho. Ha sido una persona increíble, una crack, una veterinaria maravillosa y una gran tipa. Completamente diferente a mí. No le gustaba ser vista, o que la gente supiera que era la hermana del de El Canto del Loco", cuenta.