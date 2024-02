La artista Rosa López dejó al descubierto su lado más personal en Lo de Évole. "Cuando tú entras en la academia de Operación Triunfo empieza un proceso de transformación que casi es como una novela por entregas para los españoles con todo el mundo pendiente. A ti, en ese momento, ¿alguien te preguntó si querías adelgazar?", pregunta Jordi Évole

"En las pruebas de selección me preguntan a qué estaría dispuesta a hacer para entrar al programa y lo primero que se me viene a la cabeza es algo que me cuesta mucho y que nunca he logrado: perder peso", confiesa Rosa López.

En este sentido, reconoce que pensó que aquello era "lo que querían escuchar" y apunta que así fue: "Noté que les cambió la cara".

Cada semana, instantes antes de que se subiera al escenario, el programa hablaba de su peso. "Te ponen ese tipo de vídeos justo antes de actuar", apunta Jordi Évole.

"Era para relajar", ironiza la artista, que añade que para nada le tranquilizaba.

