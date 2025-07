Ricky Rubio desvela cómo convivió con la enfermedad de su madre: "Si no me llega a esperar, yo creo que no me lo perdono nunca"

La madre de Ricky Rubio convivió durante cuatro años con un cáncer y el base tuvo que convivir desde la distancia con la enfermedad de su madre, una etapa que ha recordado con Jordi Évole.

"Le detectan cáncer en el 2012 y está tres o cuatro años con tratamientos. El último año, en la temporada 15-16, estoy muy jodido. Yo salía del coche y llamaba a mi madre. En el 2015 empiezan a ir las cosas muy mal y ella no quiere que lo vea, pero me colgaba porque tenía que vomitar", relata el jugador.

En el descanso del All Star de la NBA en 2016, Ricky Rubio aprovechó los días libres que tuvieron para volver a España y ver a su madre: "La vi como nunca la había visto, delgada. Me acuerdo que estoy en el viaje de vuelta como 'no tengo que coger este vuelo'. Mi madre no iba a durar mucho, pero yo tenía que ir a jugar. ¿Y por qué? Yo vuelvo allí y los próximos meses no quiero estar allí".

Tras terminar la temporada, en abril, el jugador pudo volver a su casa y pasar unas últimas semanas con su madre, un periodo de tiempo que agradece haber podido vivir asegurando que su madre "le esperó" para que pudiera volver y verla: "Yo creo que mi madre me esperó. Llegué a finales de abril y estuve cuatro o cinco semanas con ella. Si no me llega a esperar, yo creo que no me lo perdono nunca".

