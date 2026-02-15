Loles León defiende la labor social del entretenimiento: "Puede que por dentro estés muriendo, pero sales a un escenario y se mean de la risa"

Chica Almodóvar y rostro emblemático del cine español, Loles León visita Lo de Évole desde la Barceloneta, recordando su infancia, su salto a la revista y la televisión, y compartiendo anécdotas con humor sobre su carrera y su vínculo con el público, además de reflexionar sobre la labor social del entretenimiento.

'Chica Almodóvar' y rostro icónico del cine y la televisión española, Loles León visita Lo de Évole en un doble programa que muestra su lado más personal, reflexivo... y divertido.

Desde la Barceloneta, el barrio que la vio nacer, recorre el mercado y las calles que marcan su infancia, compartiendo recuerdos y anécdotas sobre su trayectoria y su relación con el público. La actriz repasa su trayectoria artística y Évole se detiene en un episodio en concreto, cuando se decantó por "el mundo de la revista".

"Ahí me ve Buira, que abre el Arnau, lo reabre. El teatro Arnau, después de estar muchos años cerrado", recuerda Loles sobre el lugar donde empezó a forjar su estilo único y provocador. Se convirtió en segunda vedette, la cómica. "Ahí es donde yo ya rompo la pana. Yo era una 'woman show'. Me iba por las mesas, me subía, le ponía una pierna aquí a un tío y otra aquí, me subía y le decía: '¿Quieres hablar con tu madre o con Onda Pesquera?'", relata, destacando la espontaneidad y la complicidad con el público que marcaban sus espectáculos.

Sentada en un restaurante cercano al mercado que acaban de visitar, donde se ha encontrado y hablado con mil y una vecinas, Loles profundiza en la relación entre su cultura y la vida del barrio. "Esta es mi educación, esta es mi cultura. Este barrio es mi cultura. Esta gente es mi cultura", afirma, subrayando cómo la solidaridad vecinal y la vida en la calle han moldeado su carácter y su forma de ser. "Las casas de este barrio y las amigas del colegio que me han metido en sus casas, son mi familia. Aquí es donde yo he tenido el sentido no solo de compartir, sino también de entregar", afirma.

La actriz reflexiona sobre su papel como creadora de entretenimiento, su forma de agradecer todo lo que le han dado: "¿Y qué entrego? Lo que tengo, que es humor, es actuación, es teatro, pero es cariño, entretenimiento, porque yo he venido a este mundo a hacer reír y a ayudar a la gente, a entretenerla".

Para Loles, el entretenimiento no es trivial: "En ese momento hay una comunión de humor, de amor y de alma. Pues eso es el entretenimiento". "Tú, por dentro, a lo mejor, te estás muriendo de lo que sea, de lo que te pasa, de lo que haya, pero sales a un escenario y se mean de la risa y en ese tiempo, quien está en ese patio de butacas está igual que tú en ese momento", reflexiona. Ahí es donde se produce esa "comunión".

El humor y la actuación pueden ser un alivio incluso en los momentos difíciles y algo así le acaba de pasar a Jordi Évole gracias a ella: "Yo venía un poco rayado por cosas mías y a mí, el show del mercado, porque considero que lo del mercado ha sido un show, me ha sacado completamente de mi mierda. O sea, es como decir: 'Macho, qué bien, qué manera de pensar en otra cosa, qué manera de reírte cuando igual no tenías el día más proclive'", confiesa.

Más allá de los recuerdos de la infancia y del barrio, el programa aborda su carrera en el cine y la televisión, desde 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' de Pedro Almodóvar hasta la saga 'Padre no hay más que uno', que la ha consolidado como una de las intérpretes más queridas de España. La actriz demuestra que su compromiso con el público y con el humor sigue siendo una constante a lo largo de toda su carrera.

Pero su arte no solo está detrás de una pantalla.

