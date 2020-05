Después de que Jordi Évole pregunte a Marcial Dorado si es verdad que en 2018, tras la dimisión como presidente del PP de Mariano Rajoy, y cuando Núñez Feijóo sonaba como posible sucesor y al frente del partido, a él le denegaron todos los permisos penitenciarios, Dorado habla de su relación con el partido.

Marcial Dorado cuenta a Jordi Évole sobre visitas que recibía de gente mandada por "algún ministro del PP de Madrid" para que el narco "lanzase mierda" sobre Núñez Feijóo a cambio de algún beneficio penitenciario. "Jamás voy a decir todo lo que me contaron porque no les di pie, me dieron hasta el nombre de una persona", destaca Dorado

Preguntado por Évole si esa persona era Feijóo, el narco desvela que no: "Rajoy era el primero. Supongo que detrás ya venía el otro, el Feijóo, y mandé a parar el tema".

Por último, Marcial Dorado manda un mensaje al que fuera su amigo Alberto Núñez Feijóo: "Le vuelvo a decir que se cuide, que se cuide de sus amigos, pero si tenía un amigo sano, era este".