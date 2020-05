Después de desvelar que un ministro del PP de Madrid quería que "echara mierda" sobre Mariano Rajoy, Marcial Dorado destaca a Jordi Évole que el PSOE tampoco se salva de este tipo de actuaciones: "A mi despacho también han venido de parte del PSOE".

Dorado cuenta cómo le mandó "un recado a través de otra persona" a un ministro socialista, en aquel momento en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pidiéndole ayuda ante la injusticia, según el narco, de su situación: "Para que me quitara de ahí, porque me estaban sacando en los periódicos, me estaban bloqueando cuentas y me estaban asfixiando las empresas".

Aunque Dorado cuenta que en un principio no tuvo respuesta, un día todo cambió. Dorado recuerda que le "tocaron a la puerta, y se sentaron dos personas" diciendo que sabían que él había mandado un recado al ministro y que también "sabían que no tenía nada que ver", según explica el narco, sobre "el asunto por el que está en la cárcel", pero que, aun así, le dijeron que le iban "a condenar".

"Te van a condenar. Si tú admites ahora mismo que llame a una persona en Madrid y venga aquí, dos personas, una o dos personas, te prometemos, siempre que hagas unas declaraciones, que se te aparta de todo", recuerda, según Dorado, que le dijeron en esa visita. Jordi Évole pregunta al narco si esta petición era para que él "se inculpara de algún delito". "Que me inculpase yo o que le eche a la basura a gente hablando de subvenciones", explica Dorado.

Preguntado por Évole si esta persona a la que querían "echar basura" era Núñez Feijóo, el narco responde tajante: "Lo tengo clarísimo. Si no, ¿qué interés tenía? Porque ese señor estaba viniendo aquí y era fuerte". Por último, Dorado afirma que le dijeron: "'Si ahora no somos capaces de coger Galicia, ya no lo cogemos más'. Ahí deduje yo que el sistema era ese y era ese".