Jordi Évole pregunta a Marcial Dorado si conoce a Pablo Crespo, el que fue secretario de Organización del PP de Galicia y quien, en una entrevista pasada con el periodista en Salvados, afirmó que durante la época en la tenía ese cargo "el 65% de la financiación del Partido Popular era irregular".

"Es verdad, pero yo creo que en toda España", destaca Dorado, que afirma que "nunca en la vida" financió al PP. "Yo sería más tonto que los demás, porque si hubiese entrado en ese sistema...", reconoce el narco.

"Yo no entré, nunca me gustó, me han ofrecido empresas, me han ofrecido cosas y no quise. No quise entrar", insiste Dorado, quien también señala que, por no querer entrar en ese tipo de negocios se le "cerraron las puertas con proyectos legales".

Además, Évole pregunta a Marcial Dorado si es verdad que en 2018, tras la dimisión como presidente del PP de Mariano Rajoy, y cuando Núñez Feijóo sonaba como posible sucesor ¡para estar al frente del partido, le denegaron todos los permisos penitenciarios.

"A mí me deniegan todo, pero ya me lo han comunicado, me había dicho, 'Te la vas a comer toda'", recuerda el narcotraficante, quien señala que, incluso fueron "dos veces a la cárcel" a visitarle "para que hablara" y así le "aflojaban la cuerda".

"Supongo que sería para echar basura algunas personas, supongo que era para Feijóo", detalla Dorado a Évole, quien le pregunta si los que le fueron a ver a prisión eran del PP. Algo que el narco confirma.

"Sí, igual vinieron del partido, pero allí no podían entrar. Vinieron unas personas preguntando por los jefes y otros por mediación de letrados a ofrecerme eso, que hablara, que no importaba lo que hablara, que echara. En una palabra, que qué me importa lo que fuera verdad o mentira, 'tú echa'", recuerda Marcial Dorado que le dijeron.

El narco resalta que esas visitas "venían del PP de Madrid". Una información que hace reflexionar a Jordi Évole sobre la posibilidad de que, igual, "esas personas no querían ver a Nuñez Feijóo compitiendo por la presidencia del Partido Popular, o lo querían apartar de la presidencia de la Xunta". "Seguramente, sí era un ministro del PP, a lo mejor tenía poder y todo", insiste el narco.

Marcial Dorado desvela a Jordi Évole en este vídeo las visitas que recibió en la cárcel de parte de un ministro del PP de Madrid pidiéndole 'ensuciar' a Rajoy a cambio de beneficios penitenciarios.

Por otro lado, Marcial Dorado cuenta en este vídeo cómo un día un ministro socialista, a través de dos personas, quiso que "echara basura" sobre Núñez Feijóo. "Si no cogemos Galicia ahora, ya no la cogemos más", dijeron.