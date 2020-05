Aunque Marcial Dorado destaca que se consideraba "amigo" de Alberto Núñez Feijóo, el político del PP lo negó rotundamente cuando aparecieron las polémicas fotografías de ambos en un yate que puedes ver en este vídeo.

"Es importante señalar que entre el señor Dorado y yo no hay ni una amistad estrecha ni ancha, ni tampoco hay una relación directa, sino que le conozco a través de un compañero de la Xunta de Galicia", afirmó a Jordi Évole el presidente de la Xunta de Galicia, en este vídeo de Salvados.

Unas palabras que indignan a Dorado, quien destaca que "ahora se ve que es político". "Supongo que seguirá siendo honrado, pero ya es político", declara el narco, quien afirma que Feijóo, "no está hablando con el corazón, sino con el cerebro de un político". "Duele, duele, porque si duermes en mi casa, si mi mujer te hace el desayuno a ti... mi mujer no es que sea la criada de nadie", resalta ofendido.

Por otro lado, el narcotraficante insiste en que "el señor Feijóo es un buen gestor, un buen político", que, cuando conoció, "ni siquiera estaba en el PP". Según Marcial Dorado, ambos tuvieron una conversación sobre el futuro político de su entonces amigo.

Por último, preguntado por Jordi Évole sobre qué pasaría si Feijóo entra por esa puerta, Dorado afirma que "lo entendería, pero no va a entrar": "Es más, cuando me vea a mí, escapará, y que no escape, que sea valiente".