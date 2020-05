"Me viene un funcionario y me dice: 'Marcial, estabas a punto del permiso, acaban de matarte con esto'. Estas palabras, 'Sí, estas fotos te van a hundir'": así fue cómo el narcotraficante Marcial Dorado se enteró de que sus fotografías en un yate con su, entonces amigo, el político del PP Alberto Núñez Feijóo acababan de ver la luz.

"Pues efectivamente, me hundieron. Esas fotos me hundieron, no me dieron permiso ni me dieron nada", destaca el narco, quien cuenta cómo empezó a "dar vueltas a la cosa". Esas fotos, encontradas en su casa en un registro de la Agencia Tributaria, fueron filtradas a la prensa, y, con ello, la actitud del narco en la cárcel cambió.

Dorado cuenta que entonces decidió actuar a través de su mujer: "Por favor, hasta ahora te dije que estuvieras tranquila, ahora te digo que denuncies a quien dijo que las había filtrado".

Preguntado por Jordi Évole sobre cómo se hicieron esas fotografías que crearon gran polémica en España, Dorado explica que fueron unas vacaciones entre amigos: "Me dio la risa porque decían que fue en Suiza. Fuimos a los Picos de Europa y también estuvimos en Ibiza y en Portugal en Fin de Año seis matrimonios".

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia afirmó en una entrevista con Jordi Évole en Salvados que era "importante señalar que entre el señor Dorado" y él "no hay ni una amistad estrecha ni ancha, ni tampoco una relación directa", sino que Núñez Feijóo destacó que le conocía "a través de un compañero de la Xunta de Galicia". Puedes ver la entrevista en este vídeo de Salvados.

Después de ver esta declaración de Feijóo negando que exista una amistad entre ambos, Marcial Dorado se muestra muy dolido: "Que no escape, que sea valiente".