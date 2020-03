" ¿Si tuvieses que quedarte con una imagen de lo que es estar en la cárcel, cuál sería?", pregunta Jordi Évole a Santiago Cobos, el que fuera uno de los presos más peligrosos de la historia de España.

"La imagen de una persona sola , llena de problemas y un poco sobrepasado por las circunstancias, y en un ambiente de psicosis total", responde y destaca que,a veces, "no sabes si te has vuelto loco o no". "Hay una luz ahí que te da un poco la dimensión de que todavía sigues siendo tú, pero pierdes toda referencia del mundo y de ti mismo", explica Cobos.

Santiago Cobos confiesa a Jordi Évole que alguna vez se ha preguntado "por qué no tendría que estar muerto". "He leído a Ramón Sampedro, el de 'Mar adentro', y me parece que es un tío que escribía muy bien y me identifico mucho".

"Porque estás muerto en vida. Estás encerrado en tu cuerpo, en tu celda en este caso. No tienes acceso a nada y la vida no tiene sentido, porque no puedes materializar nada", insiste uno de los presos más famosos de la historia de España.