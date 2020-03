"Yo me acuerdo que en el colegio llegaban los profesores y metían un tortazo a cualquiera, a otros, les ponían unas orejas de burro", explica Santiago Cobos. Afirma que, por su personalidad, a él "no consiguieron ponerle unas orejas de burro". "Si me pones unas orejas de burro, cojo la silla y te parto la cabeza en dos trozos. No me vas a poner las orejas de burro", destaca.

"Cuando eres un chaval que ves cosas, que ves otras partes, quieres libertad y empiezas a chocar. Si quería una bici y mis padres no me la compraban, la robaba", explica sobre su juventud. Fue uno de los motivos por los que le metieron en un reformatorio, tras esta etapa llegó la cárcel y, con ella, empezó la historia de uno de los presos más peligrosos de la historia de España.

Preguntado por Jordi Évole sobre los motivos que le llevaron a entrar en prisión, Cobos explica que "fue por una pelea": "Yo entré a pagar una condena de seis años y acabé buscándome dentro de la cárcel una de 70 y pico".

"Tuvimos un problema casi familiar con una gente y tuvimos que enfrentarnos a ellos. Yo le di un tiro a uno con un arma de fuego. Antes el pellejo de otro que el mío o el de mi gente", detalla Santiago Cobos, quien destaca que la condena era por "lesiones, lo que pasa es que en ese momento se catalogaba de homicidio frustrado".

Además, recuerda los 17 años que sufrió en aislamiento: "Te encuentras desde mierda seca pegada a las paredes de alguien que se ha limpiado ahí, hasta escupitajos, sangre... Te tienes que animalizar un poco".

En 2010, Javier Bardem entregó el Goya como Mejor Actor Protagonista a Luis Tosar por su interpretación de 'Malamadre', el preso protagonista de la película de Daniel Monzón, 'Celda 211'.

Se dice que Tosar se inspiró en Santiago Cobos para dar vida a 'Malmadre'. Ahora, Cobos cuenta en este vídeo las visitas que tanto el actor como el director la hicieron en la cárcel.

Por otro lado, Jordi Évole pregunta a Santiago Cobos sobre cómo empieza el famoso motín de Zamora, en el cual fue uno de los máximos implicados. "Lo que se hace es un intento de fuga, tal y como lo teníamos ideado", explica Cobos, quien afirma que se hicieron con una llave con la que "iban abriendo todas las puertas".

Pero Cobos no es el único en hablar en Lo de Évole, el funcionario al que secuestraron aquel día también cuenta la amenaza que el propio Cobos le hizo. "Me dijo que si entraba la Policía en algún momento me iban a ahorcar". En este vídeo, ambos recuerdan cómo se vivió desde entro todo el suceso.

Tras varias explosiones con las que los agentes pudieron entrar y detener a los presos. "A mí ya me tenían fuera y los internos ya estaban tirados en el suelo y esposados con las manos atrás", recuerda el funcionario.

Pero, ¿qué le pasa a Cobos tras frustrarse su plan de fuga?". Lo que te pasa después de algo así, con el nerviosismo que hay y lo que te viene encima...", reflexiona. Por su parte, su hermana afirma que, cuando la familia volvió a saber de él, "ya estaba en la prisión de Villanubla, en Valladolid". "Cuando pudimos verle, por fin salió con 40 grapas en la cabeza, un brazo roto y una pierna rota", recuerda la mujer.