Jordi Évole pregunta a Santiago Cobos sobre cómo empieza el motín de Zamora ."Lo que se hace es un intento de fuga, tal y como lo teníamos ideado", explica Cobos, quien afirma que se hicieron con una llave con la que "iban abriendo todas las puertas".

"Y si abres una puerta y luego puedes abrir otra puerta y tal, pues al final te vas a la calle, y, mira, te has ido", afirma Cobos, que destaca que "sabes que si te quedas trabado en el medio, vas a tener que presionar con lo que tienes como los funcionarios que tengas secuestrados". Eso es lo que les pasó aquel día. "Nos quedamos trabados y tuvimos que hacer una situación de fuerza", explica.

Por su parte, el funcionario al que secuestraron recuerda cómo vivió ese día: "Me doy cuenta de que aquello es un motín. En principio,veo que hay un interno que sale y que lleva un pincho en la mano. Empiezo a llamar a los internos. Los voy nombrando, van pasando de uno en uno. Y cuando llega el último, me puso un pincho en la zona del vientre. Y otro interno de confianza,de supuesta confianza, pues me puso un pincho por atrás".

"Se van poniendo más nerviosos y en un momento dado uno de ellos corta una tira de una manta, me la ata al cuello y el otro extremo lo ata a una barandilla", explica el funcionario, quien recuerda cómo Cobos le dijo que si entraba "la Policía en algún momento" , le iba a ahorcar.