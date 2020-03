Santiago Cobos destaca que, aunque ha estado "en aislamiento 17 años, hubo unos cuantos en los que en la celda no había espejo". Por eso, afirma que el día que vio su rostro en uno, se emocionó: "Es muy curioso, porque no conocía a la persona que había detrás. No es que no la conocía, no me reconocía en esa persona".