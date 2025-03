María León revela que sufrió una agresión sexual de un "conocido director": "Pensaba que había trabajo y el trabajo me lo quería hacer él a mí"

María León ha contado en Lo de Évole una situación que en su día vivió con un conocido director. Una en relación con el 'Me Too', en la que la intérprete afirma que tuvo que hacerle la cobra "tres veces". "Chiquillo, que no. Qué haces", cuenta la actriz a Jordi Évole.

"Poco me han preguntado por el 'Me Too' para lo que tenían que haber preguntado. Un director. Le hice la cobra tres veces. Tres. Que vamos a hacer una reunión de guionistas, y yo me implico en todo... Inocente, pensaba que era real y que había un trabajo que hacer. El trabajo me lo quería hacer él a mí", cuenta.

Y continúa: "Le mando un mensaje a mi representante sobre esto. ¿Que si me pide disculpas? No, me pide que no lo cuente. Se protege. Le da igual lo que ha hecho porque no siente que sea nada malo. Solo siente que le van a destapar. Es un director conocido en la profesión".

"A raíz de eso vi que había un problema con una compañera, pequeña, que dejó la profesión. Era el mismo director. Dije que no me gustaba lo que estaba viendo y que fuéramos a denunciar. La chica nos pidió que no. Por su familia. Por todo", concluye.