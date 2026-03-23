Marc Giró, sobre Isabel Díaz Ayuso: "La hemos dado a conocer a través del humor y eso me preocupa"

Marc Giró descarta a Julio Iglesias como primer invitado de Cara al Show, pero afirma que le gustaría que Isabel Díaz Ayuso fuera como invitada. "Yo no soy Silvia Intxaurrondo, no soy periodista", advierte en Lo de Évole.

El aterrizaje de Marc Giró en laSexta no ha pasado desapercibido. Con su estilo irónico, sofisticado y deliberadamente incómodo, el comunicador se ha convertido en una de las incorporaciones más comentadas del grupo Atresmedia de esta temporada.

Para darle la bienvenida a la cadena, Jordi Évole le acompaña durante un recorrido por Barcelona en este doble programa de Lo de Évole. La lujosa cafetería del Hotel El Palace es el escenario elegido para hablar largo y tendido de su particular forma de ver el mundo entre el humor y el pensamiento crítico, y también para desgranar detalles de su próximo programa, que se llamará Cara al Show.

"Oye, ¿a tu primer programa, por ejemplo, llevarías a Julio Iglesias?", quiere saber Jordi Évole. La respuesta de Giró no tarda en dejar ver su postura. Aunque su nuevo espacio promete agitar la parrilla, no parece que el legendario y polémico cantante entre en sus prioridades inmediatas.

La macedonia con Isabel Díaz Ayuso

Quien sí tendría cabida es la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. "Si ella quisiera venir está invitada. Y ya estaba invitada en TVE", comenta Giró, matizando rápidamente su papel: "Yo no soy Silvia Intxaurrondo, no soy periodista". Su aproximación, deja claro, no sería convencional. "Pero también es verdad que yo no me veo haciendo un Pictionary con Isabel Díaz Ayuso. Macedonia con fruta quizás sí", desliza con ironía, a lo que Jordi responde: "Sí, le gusta mucho la fruta".

Más allá de la broma, el presentador reflexiona sobre cómo los propios medios -y él mismo- han contribuido a construir la popularidad de la dirigente: "Yo he hecho mucho gag con ella porque nos parecía muy simpática al principio. La dimos a conocer a través del humor y eso es algo que me preocupa". Una dinámica que Évole vincula con el fenómeno mediático que rodeó en su día a Esperanza Aguirre con Caiga Quien Caiga.

"Hemos perdido grandes presentadoras de magacine"

Marc cree que figuras como las suyas, las de Ayuso y las de Aguirre, encajarían mejor al frente de un magacín matinal que en la política. Évole le da la vuelta a la idea planteando si ese salto podría hacerse en sentido inverso, de la televisión al Congreso. El cómico recibe la ocurrencia entre risas, sin encontrar ejemplos claros de ello.

Por su parte, Évole reconoce que Isabel Díaz Ayuso es su asignatura pendiente: "No sé, no le debo cuadrar en su agenda", comenta con cierta resignación al recordar que nunca ha logrado entrevistarla.

*Vuelve a ver Lo de Évole: Marc Giró parte 1 y parte 2 en atresplayer.com

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