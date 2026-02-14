Loles León, a los "pesados" que dicen que los actores viven de las subvenciones: "¿Estos que critican van a trabajar y no cobran?"

Loles León es la cuarta invitada de la nueva temporada de Lo de Évole. La reconocida actriz se abre con Jordi Évole en el programa de este domingo para hablar de su relación con Almodóvar y Santiago Segura, sus retoques estéticos y su opinión sobre quienes critican que el cine español vive únicamente de subvenciones.

Loles León, actriz imprescindible del cine y la televisión española -recordada como "chica Almodóvar" y por dar vida a uno de los personajes más icónicos de la mitiquísima 'Aquí no hay quien viva'- será una de las protagonistas del próximo programa de Lo de Évole. En la entrevista, que se emitirá este domingo en laSexta, la intérprete habla sin rodeos sobre su carrera, la industria cultural y los prejuicios que todavía persiguen a los actores en España.

Uno de los momentos más contundentes llega cuando Loles responde a quienes aseguran que los actores viven de subvenciones. "Son unos pesados. ¿Qué subvenciones?", estalla ante Jordi Évole, visiblemente harta de un discurso que, según ella, no se corresponde con su realidad profesional ni con la de muchos compañeros.

La actriz subraya que su trayectoria se ha construido a base de trabajo constante. "A mí nunca me han dado una subvención. Yo trabajo y me pagan por mi trabajo. Punto", afirma con rotundidad.

Fiel a su estilo directo y sin filtros, Loles remata con una pregunta que resume su postura: "¿O es que estos que critican van a trabajar y no cobran?".

El domingo, doble programa de Lo de Évole, con Loles León. A partir de las 21:30 h en laSexta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.