Ahora

Doble programa de Lo de Évole

Loles León reconoce que hace "películas malas" solo por dinero: "Y una película gastronómica pa' comer"

Sin tapujos, sincera, directa y honesta. Así es como se presenta Loles León en este doble programa de Lo de Évole en el que ella es la protagonista y así lo podemos ver en este avance del episodio del domingo.

Loles León reconoce que hace "películas malas" solo por dinero: "¿Me tengo que cambiar la tele porque se me ha roto? La hago y me la compro"

"¡Ay, esta peli la has hecho por dinero!", suelen decir en tono acusatorio las voces críticas a los actores de éxito y renombre que, de pronto, participan en alguna producción no tan bien valorada por la crítica. "¡Sí, y yo lo digo!", defiende Loles León. La actriz es la protagonista del doble programa de Lo de Évole que se emite el domingo en laSexta en el que, fiel a su estilo, se muestra honesta, extrovertida y sí, también gamberra.

Quien fuera catalogada en su día como 'chica Almodóvar' hoy no duda en reconocer que a veces participa en producciones solamente por el interés económico... o de cualquier otro tipo. "He hecho una película gastronómica... 'pa' comer", dice sin tapujos.

"O por dinero, porque quiero comprarme lo que sea. ¿Me tengo que cambiar la tele porque se me ha roto? Pues la hago y me compro otra tele", comenta con sinceridad.

El domingo, doble programa de Lo de Évole, con Loles León. A partir de las 21:30 h en laSexta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. EEUU y Europa miden sus diferencias en Múnich con la sombra de Trump haciendo temblar el orden mundial
  2. Muere una mujer en Barcelona tras caerle parte del techo de una nave industrial en pleno temporal de viento
  3. La inflación baja seis décimas en enero hasta el 2,3%, el mayor descenso desde marzo de 2025
  4. Alegría tacha de "error" las críticas de Óscar López a Lambán por no hacer oposición al PP y reconoce que el resultado en Aragón "no fue bueno"
  5. El último golpe de Trump a las políticas verdes tras culpar a las LED de parecer naranja o criticar las pajitas de cartón: deroga la regulación de gases de efecto invernadero en EEUU
  6. Una nueva borrasca avanza en España y es la de los ultras: el grupo nazi Núcleo Nacional crea su propio partido político