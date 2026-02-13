Loles León reconoce que hace "películas malas" solo por dinero: "Y una película gastronómica pa' comer"

Sin tapujos, sincera, directa y honesta. Así es como se presenta Loles León en este doble programa de Lo de Évole en el que ella es la protagonista y así lo podemos ver en este avance del episodio del domingo.

"¡Ay, esta peli la has hecho por dinero!", suelen decir en tono acusatorio las voces críticas a los actores de éxito y renombre que, de pronto, participan en alguna producción no tan bien valorada por la crítica. "¡Sí, y yo lo digo!", defiende Loles León. La actriz es la protagonista del doble programa de Lo de Évole que se emite el domingo en laSexta en el que, fiel a su estilo, se muestra honesta, extrovertida y sí, también gamberra.

Quien fuera catalogada en su día como 'chica Almodóvar' hoy no duda en reconocer que a veces participa en producciones solamente por el interés económico... o de cualquier otro tipo. "He hecho una película gastronómica... 'pa' comer", dice sin tapujos.

"O por dinero, porque quiero comprarme lo que sea. ¿Me tengo que cambiar la tele porque se me ha roto? Pues la hago y me compro otra tele", comenta con sinceridad.

