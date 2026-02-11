Loles León desvela el secreto de la eterna juventud a sus 75 años: "Hay gente que se compra un Maserati y gente que se opera la nariz"

Loles León es la invitada del próximo programa (doble) de Lo de Évole, que se emite el domingo en laSexta. La famosa actriz habla sin tapujos con Jordi Évole de las operaciones de estética a las que se ha sometido.

Loles León es la protagonista de la próxima entrega de Lo de Évole, que laSexta emite este domingo, en una conversación tan directa como divertida con Jordi Évole. A sus 75 años, la actriz presume de vitalidad -y de sinceridad- al hablar de su imagen y del paso del tiempo. Cuando el periodista le señala que no aparenta la edad que tiene, ella asiente: "Pero porque yo me he inyectado cosas, yo me he hecho liftings aquí...", comenta mientras se señala la barbilla, dejando claro desde el primer momento que no tiene intención de esquivar el tema.

La famosa actriz aborda sin rodeos las intervenciones estéticas a las que se ha sometido y defiende con naturalidad la libertad de cada persona para decidir sobre su cuerpo. Lejos de cualquier complejo, la intérprete asegura que nunca ha tenido "manía" en reconocer públicamente sus retoques y reivindica la normalización de estos tratamientos, especialmente en una industria donde la imagen sigue teniendo un peso importante.

Durante la entrevista, enmarca estas decisiones dentro de algo cotidiano: el deseo de sentirse bien con uno mismo. "Esto está ahí por si lo necesitas", afirma, comparándolo con otros caprichos personales. Con su habitual sentido del humor, añade: "Hay gente que se compra un Maserati y hay gente que, a lo mejor, se quiere operar la nariz", subrayando que no hay una única manera de invertir en bienestar.

El domingo, doble programa de Lo de Évole. Con Loles León.

