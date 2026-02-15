Jordi Évole pone en una "situación incómoda" a Loles León: "¿Te imaginas qué dirá el telediario el día que te mueras?"

Loles León tiene claro lo que dirán de ella cuando ya no esté. Y es que la etiqueta de la 'chica Almodóvar' no desaparece por mucho que pasen los años. Y eso que ahora es "la abuela de España".

Tras pasear con Jordi Évole por el mercado de la Barceloneta y encontrarse con vecinas y amigas de toda la vida, Loles León se lleva al presentador a un restaurante para empezar el segundo programa de Lo de Évole reponiendo fuerzas.

Ella, que dejó su trabajo de secretaria para cumplir sus sueños y no verse obligada a decirle a su hijo 20 años después que era "una frustrada" por su culpa, sabe que su labor en el mundo va mucho más allá de las risas: lo suyo es el entretenimiento, ese que nos hace salir de la tristeza, que nos alegra la vida, que nos hace carcajearnos aunque las cosas no vayan tan bien como quisiéramos.

La 'chica Almodóvar' más taquillera de España gracias a Santiago Segura

Consciente de ello, y tras recordar su etapa con la gran Raffaella Carrà, sigue con la sonrisa por bandera cuando Jordi le pregunta qué dirá el telediario el día que ella muera. A sus 75 años -aunque no los aparente- sabe muy bien cuál es la respuesta: "La 'chica Almodóvar', dirán".

"Pero se dice mucho esto de ti y, claro, tu trayectoria es muchísimo más rica que haber trabajado con Almodóvar", responde el presentador, que pone en valor que a día de hoy es la actriz más taquillera de España gracias a que está protagonizando las últimas películas de Santiago Segura.

Y sí, lo están "petando muchísimo". "Me parece que, en los últimos años, desde 2020 para acá, todas las películas más vistas de cada año han sido las de Santiago Segura: 'Padre no hay más que uno 1', 'Padre no hay más que uno 2'...", añade Jordi. "Hemos hecho cinco", explica ella.

"Estoy muy orgullosa. Soy la abuela del cine español. A mí eso me gusta", asegura.

