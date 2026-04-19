Loquillo propone a Jordi Évole que él y Los Niños Jesús sean sus teloneros en el Festival Tío Pepe: "Cuando acabe el programa, 'sold out'"

Loquillo ya sabe lo que es tocar con Los Niños Jesús y aun así, vuelve a invitar a Évole y a su grupo, aunque esta vez, para que sean sus teloneros. Jordi está entusiasmado.

Cualquier noche, los gatos de tu callejón maullarán a gritos esta canción. Cualquier noche, los gatos de tu callejón maullarán a gritos esta canción. Porque yo tengo una banda de rock and roll - 'El ritmo del garaje'

Hubo una época en la que Alaska compartía escenario con Loquillo para interpretar uno de sus himnos más reconocibles. Sin embargo, en una actuación más reciente en el Sant Jordi Club, los acompañantes fueron muy distintos: Jordi Évole y su banda Los Niños Jesús se sumaron a él para tocar 'El ritmo del garaje', en una escena que Loquillo vuelve a traer a su memoria en esta entrevista de Lo de Évole.

Durante la conversación, que ya ha transitado por asuntos como sus inicios, el consumo de drogas, su visión política o el significado de 'Cadillac solitario', el recuerdo de aquella actuación aparece de manera irremediable. "Para mí ese día fue... Lo tengo grabado", admite el entrevistador, entre risas, mientras saca el móvil para revivirlo.

El episodio no solo sirvió para rememorar el concierto, sino también para bromear sobre lo que podría haber sido -o podría ser-. "¿Sabes qué me jodió de ese día? Que tocases en el Sant Jordi Club. Eso hay que arreglarlo", lanza Évole, apuntando más alto: "Yo creo que tienes que ir a un Estadio Olímpic". La idea no cae en saco roto. El músico reconoce que ya están trabajando en proyectos de mayor envergadura y deja caer una fecha: los grandes conciertos llegarán en 2027. "Si tú me lo pides", responde, antes de añadir una propuesta inesperada: "¿Tocarás de telonero?".

Jordi se emociona y no quiere esperar tanto. Por ello, plantea una alternativa inmediata aprovechando el verano. El destino surge casi sobre la marcha: Jerez de la Frontera. Allí se celebra el Festival Tío Pepe, escenario perfecto para materializar el plan. La propuesta se concreta en directo: un concierto con Loquillo y su banda, acompañado por Los Niños Jesús como teloneros.

"Antes de que se acabe este programa, esas entradas tienen que estar agotadas", proclama Évole, dejándose llevar por la euforia del momento. Entre bromas y entusiasmo, incluso se desliza la posibilidad de ampliar fechas ante la hipotética demanda.

El tono distendido continúa cuando el periodista recuerda que su banda también tiene condiciones: "Que yo tengo músicos músicos", recalca, reivindicando el nivel del grupo y el dinero que piden a cambio.

➡︎ Viernes, 7 de agosto de 2026. Jerez de la Frontera. Festival Tío Pepe.

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