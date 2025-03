Gabriel Rufián descarta ser el líder de ERC en Cataluña: sus confesiones con Évole sobre política, independentismo y vida

Gabriel Rufián siempre ha hablado sin tapujos para opinar o defender sus ideas. Es lo que le ha caracterizado durante su carrera política y no ha sido menos durante la entrevista que ha mantenido con Jordi Évole durante el nuevo programa de Lo de Évole.

Y ha opinado de todo y respondido a todas las cuestiones que le ha planteado el periodista. Como, por ejemplo, si se ve liderando las listas de ERC para ser presidente de la Generalitat: "No sé cómo decir esto sin parecer un idiota. Cada vez más gente me lo dice, pero no aspiro a eso y quizás no sirvo para eso. Aunque hay tantas cosas que no iba a hacer y he hecho... De momento trabajo para que Junqueras lo sea algún día".

Rufián ha desgranado con Évole su carrera política, desde una infancia en la que ya era un buen conocedor de los ministros de España hasta la actualidad para tratar los conflictos que mantiene con Junts. Y, mientras tanto, ha charlado de otros asuntos como los errores del independentismo, sus ideas para combatir a la extrema derecha o incluso ha reaccionado a algunos de sus momentos más recordados.

Su mala relación con Évole

Uno de los momentos de la entrevista ha servido para que el periodista y el político se confiesen mutuamente la mala relación que tenían hace algunos años. "Te tengo que confesar que tú me has caído muy mal", le ha desvelado el periodista.

En respuesta a este momento de la entrevista, Rufián le ha confesado también que el sentimiento era mutuo aunque ha reconocido que su mala relación se podía deber a que antes era "gilipollas".

Un frustrado fichaje por Convergència

Rufián es un reconocido defensor de la izquierda y ha pasado toda su trayectoria siendo miembro de ERC, pero el político ha confesado en este momento de la entrevista que no fue Esquerra el primer partido que le contactó.

"A mí el primero que me quiso fichar fue Convergència. Yo hacía charlas y alguien que hoy es diputado de Junts en el Parlament me dijo: '¿Te interesaría hablar con Artur Mas para ver qué pasa contigo?'. Y yo le dije que no, que era de izquierdas", ha explicado Rufián.

Un rápido ascenso que le convirtió en un "idiota"

Gabriel Rufián pasó de ser un desconocido a una de las caras más reconocibles de la política gracias a sus controvertidas actuaciones y discursos. Un rápido cambio en su vida que asegura que no le pasó factura... o al menos no de puertas para fuera.

"Tengo un entorno que no me ha dejado que se me fuera la cabeza, pero en el interior era un idiota. Me pensaba que era la ostia, lo más", le ha desvelado a Jordi Évole.

"Veo peligrar mi puesto todos los días"

Gabriel Rufián se ha caracterizado por su actitud frontal y, a veces, beligerante durante sus discursos en el Congreso de los Diputados. Un estilo de discurso que ha ido rebajando el tono con el paso de los años. Pese a ello, sigue siendo uno de los más frontales y eso le ha llevado a varios momentos en los que ha temido su lugar dentro de ERC.

"Veo peligrar mi puesto todos los días. Aunque es bueno, me ha servido", comenta Rufián a Évole.

Los errores del independentismo

Durante la entrevista, Rufián también ha hecho autocrítica con los errores que se cometieron durante el 'procés' y que han llevado a un bajón del independentismo durante los últimos 10 años.

"Se hecho mal no cuidando a aquellos y aquellas que hablaban para los de fuera del independentismo. O repartir carnés de pureza. Hemos participado, yo he participado y me avergüenzo de ello", ha lamentado.