Carmen Lomana arremete contra las memorias de Iñaki Urdangarin: "Podría asesorar en cómo dar un braguetazo y enredar a la familia real"

Carmen Lomana no se muerde la lengua y ataca sin filtros contra las memorias de Iñaki Urdangarin, que se publicarán el próximo 12 de febrero.

"Es un horror, en mi opinión, pero no quiero hablar porque soy la única que dice las cosas", comienza 'zasquendo' Carmen Lomana, mostrando su fuerte crítica hacia las memorias de Iñaki Urdangarin.

Desde hace unos días, no se habla de otra cosa que no sean las memorias de Urdangarin, que se publicarán el próximo 12 de febrero. Conocida por no guardarse nada, la socialité asegura que "mejor que asesorar empresas, podría asesorar en cómo pegar un braguetazo y forrarse". Y añade, con ironía: "Y cómo meter a la familia real en un lío". "En su casa y callado estaría muchísimo mejor", zanja.

Por su parte, la colaboradora María Moya puntualiza: "Habría que ver si ha metido a la Casa Real en un lío o si, gracias a la Casa Real, él se ha metido en un lío". Mientras tanto, David Broc matiza que no le convence "la idea de que solo Urdangarin es el culpable de todo".

