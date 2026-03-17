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El domingo, en Lo de Évole

Jordi Évole sorprende a Marc Giró al llamar a Pedro Sánchez por teléfono en Lo de Évole: "Le debes una explicación"

Jordi Évole entrevista este domingo a Marc Giró, presentador de 'Cara al Show', en Lo de Évole, donde deja sin palabras a Giró al llamar por teléfono a Pedro Sánchez. "¿Dígame?", se escucha al otro lado del teléfono.

Jordi Évole sorprende a Marc Giró al llamar a Pedro Sánchez por teléfono en Lo de Évole: "Le debes una explicación"

Marc Giró se sienta con Jordi Évole en Lo de Évole como el nuevo fichaje de laSexta. Y es que Giró presentará en la cadena 'Cara al Show', un programa que promete ser una mezcla de invitados variopintos, risas y provocaciones. Eso sí, Giró tendrá que pasar antes este domingo por su entrevista con Évole, en la que Pedro Sánchez no solo está presente en su conversación sino también, por teléfono.

Y es que durante su conversación, Marc Giró nombra al presidente del Gobierno varias veces, hasta que Jordi Évole termina diciéndole que cree "que hay una persona a la que le debe una explicación". Para, acto seguido, hacer una llamada telefónica en la que se escucha a la voz del presidente del Gobierno responder: "¿Si?, ¿dígame?". "Pedro Sánchez", afirma Jordi Évole ante un incrédulo Marc Giró, al que solo le sale decir: "¿Qué?".

Este domingo, en Lo de Évole, no te pierdas la esperada entrevista de Jordi Évole a Marc Giró a partir de las 21:30 horas, en laSexta.

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