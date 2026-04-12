Hoy, en Lo de Évole, Fernando Tejero, el actor que siempre nos hace reír, muestra sus luces y sus sombras: "Estoy en mil mejor momento"

A partir de las 21:30 horas, Jordi Évole entrevista a Fernando Tejero mientras recorren Madrid en busca de una casa para grabar la conversación. El actor se abre como nunca en Lo de Évole: éxito, heridas del pasado y una vida marcada por la superación.

Jordi Évole entrevista al actor Fernando Tejero, esta noche a las 21:30 horas en laSexta. Es uno de los actores más populares y queridos del panorama audiovisual español. Fernando Tejero llegó tarde a la profesión, pero el éxito le alcanzó muy pronto. Ganó el Goya al actor revelación por 'Días de fútbol' y poco después se convirtió en un fenómeno televisivo gracias a su inolvidable Emilio en 'Aquí no hay quien viva'. Desde entonces, su carrera ha alternado cine, televisión y teatro consolidándolo como uno de los rostros más reconocibles de la ficción española.

El éxito y la fama, a pesar de haberle pillado con cierta madurez, no le fueron fáciles de digerir al principio. Más que subirse a la parra, Fernando bajó a los infiernos. Fue de las primeras personas relevantes que habló en público de sus vulnerabilidades. Su vida no siempre fue cómica como los papeles que le encumbraron.

Jordi y Fernando recorren las calles de Madrid llamando al telefonillo de distintos edificios para pedir a vecinos anónimos que les presten su casa donde grabar la entrevista. Tras varios intentos fallidos, algunos ciudadanos aceptan abrirles la puerta y convertir sus salones en el escenario de una conversación íntima, inesperada y profundamente personal. En esos pisos, sets de rodaje prestados e improvisados, el actor se muestra más sincero que nunca y repasa una vida llena de éxitos profesionales, pero también marcada por episodios difíciles que han definido quién es hoy.

Una vida entre la comedia y la herida

Durante la entrevista, Fernando Tejero reflexiona sobre el impacto de la fama repentina tras el éxito simultáneo de 'Días de fútbol' y 'Aquí no hay quien viva', un fenómeno para el que reconoce no haber estado preparado y que llegó a cambiar su entorno personal y su relación con los demás.

El actor habla también de sus orígenes en Córdoba, de su infancia en una familia vinculada al mundo del toreo y de cómo siempre se sintió la "oveja distinta". Recuerda los años trabajando en la pescadería familiar antes de decidir marcharse a Madrid para perseguir su sueño de ser actor y los difíciles comienzos hasta encontrar su oportunidad en la compañía Animalario.

En uno de los momentos más emotivos del programa, Tejero aborda episodios muy personales de su vida: el extraño sentimiento de considerarse un 'niño prestado' vivido durante la infancia al crecer lejos de sus padres, el acoso sufrido por su orientación sexual y el proceso emocional que le llevó a aceptarse y hablar públicamente de su homosexualidad, una decisión que define como profundamente liberadora.

La conversación también recorre su relación con la fama, la presión mediática, las redes sociales y el miedo que, según explica, sienten muchos artistas a posicionarse políticamente en la actualidad. Con honestidad y humor, reflexiona sobre los errores, las inseguridades y el aprendizaje personal que le han permitido llegar "al mejor momento" de su vida al cumplir 60 años.

Entre recuerdos, confesiones y situaciones tan inesperadas como divertidas provocadas por los propios vecinos que les abren sus casas, la entrevista dibuja el retrato más humano de un actor acostumbrado a hacer reír, pero que pocas veces se ha mostrado con tanta verdad.

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