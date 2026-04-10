Fernando Tejero, sobre cómo vivió su familia su repentina fama: "Les tuve que decir que seguía siendo yo"

Lo de Évole regresa a laSexta con un nuevo protagonista: Fernando Tejero. El aclamado actor reflexiona en este espacio de laSexta acerca de la fama y de cómo cambió su vida de la noche a la mañana.

Corría el año 2003 cuando el bueno de Emilio, interpretado por el gran Fernando Tejero, comenzó a colarse en nuestros hogares al son de esa coletilla que tan famosa se hizo en España: "un poquito de por favor".

Desde entonces hasta ahora, Tejero (el bueno) se ha consolidado como uno de los rostros más populares de la televisión, en gran parte gracias al fenómeno que supuso Aquí no hay quien viva. Este domingo, el actor protagoniza una nueva entrega de Lo de Évole en laSexta, donde se abre en canal sobre cómo la fama repentina transformó su vida. "Uno no está preparado para eso. Ni me imaginaba el alcance mediático", reconoce en uno de los avances.

Este domingo, Jordi Évole entrevista a Fernando Tejero: "En Twitter puse 'Soy maricón y el que me falte al respeto que me coma el rabo'"

En la conversación con Jordi Évole, Tejero reflexiona sobre el impacto personal de aquel éxito arrollador, que incluso le dificultaba salir a la calle con normalidad. "La gente piensa que cambias tú, pero cambia tu círculo de gente", afirma. Una situación que le obligó a tener conversaciones delicadas con su entorno más cercano: "A mi familia le tuve que decir que seguía siendo yo, porque empezaron a mirarme de otra manera".

El programa también muestra su lado más íntimo, con confesiones sobre su infancia, su identidad y su carrera. "Yo era la oveja negra de la familia, pero considero que en realidad era la oveja blanca", asegura, antes de abordar uno de los aspectos más personales de su vida: "Yo tengo la voz grave de forzarla porque yo no quería ser homosexual". Una reflexión que el propio Évole define como "el primer papel" de su vida.

Además, la entrevista deja momentos sorprendentes y sin filtros, como el recuerdo difuso del día que ganó un Goya, del que apenas tiene memoria porque estaba "de lexatines hasta el culo", o la revelación de que rechazó una oferta económica para hacer pública su orientación sexual: "No acepté nunca, no quería hacer negocio con eso". A sus 60 años -bien llevados, aunque no tanto como Brad Pitt-, el actor se muestra honesto y contundente.

Este domingo, en laSexta, nuevo programa de Lo de Évole, con Fernando Tejero. A partir de las 21:30 h.

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