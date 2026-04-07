Fernando Tejero desvela que le ofrecieron 150.000 euros por "salir del armario públicamente": "No quería hacer negocio con eso"

Fernando Tejero es el invitado del nuevo programa de Lo de Évole que se emite el domingo en laSexta. El mítico actor cuenta, como puede verse en este vídeo promocional, lo que llegaron a ofrecerle por una exclusiva.

Fernando Tejero, uno de los rostros más populares de la televisión española, es el invitado de una nueva entrega de Lo de Évole, que regresa este domingo a laSexta. El actor, recordado por personajes icónicos que forman parte de algunas de las series más emblemáticas del país, se abre en una entrevista donde muestra su lado más personal, más allá del éxito.

En la conversación con Jordi Évole, Tejero revela un episodio desconocido de su vida: cuando ya era famoso, recibió una propuesta económica para hacer pública su orientación sexual: "Me ofrecieron mucha pasta por salir del armario públicamente". Sin embargo, decidió rechazarla.

"No acepté nunca, no quería hacer negocio con eso", explica, como puede verse en el vídeo sobre estas líneas. Según detalla, la cifra ascendía a "150.000 pavos". "Y te hablo de hace muchos, muchos años", apostilla.

Este domingo, Jordi Évole entrevista a Fernando Tejero: "En Twitter puse 'Soy maricón y el que me falte al respeto que me coma el rabo'"

El actor también reflexiona en un avance del próximo programa sobre el impacto inesperado del éxito de Aquí no hay quien viva, que le cambió la vida de forma radical. "Uno no está preparado para eso. Ni me imaginaba el alcance mediático", confiesa. La popularidad fue tal que incluso le costaba salir a la calle con normalidad, lo que le llevó a mantener una conversación importante con su familia. "Les tuve que decir que seguía siendo yo", recuerda ahora, a sus 60 años.

Durante el programa, Tejero y Évole protagonizan una escena curiosa al visitar la casa de una mujer que reconoce al actor, aunque no logra ubicarlo del todo. Aun así, les abre las puertas de su hogar, donde la charla continúa en un ambiente más cercano. Allí, el intérprete rememora, con semblante serio, el día que ganó un Premio Goya, del que guarda recuerdos difusos porque estaba "de lexatines hasta el culo".

La entrevista también deja espacio para hablar de su infancia y su familia, con la que reconoce no haber tenido una relación cercana en sus primeros años. "Yo era la oveja negra, pero considero que en realidad era la oveja blanca", afirma. En un momento especialmente íntimo, admite: "Yo tengo la voz grave de forzarla porque yo no quería ser homosexual", una confesión que, según apunta Évole, fue en cierto modo "el primer papel" de su vida.

Sobre el contexto actual, el presentador comenta la menor visibilidad política dentro del mundo cultural, algo que el actor atribuye, en parte, al temor a las consecuencias laborales. "Hay miedo a no trabajar", resume de forma escueta.

El actor también recuerda su paso por redes sociales, donde decidió cerrar su cuenta de Twitter tras sentir que la situación le superaba. En ella dejó un mensaje contundente: "Soy maricón y el que me falte el respeto que me coma el rabo". "No está tan mal", le comenta Évole durante la entrevista. Y, lejos de arrepentirse, Tejero mantiene esa misma postura hoy en día.

El domingo, en Lo de Évole, Fernando Tejero. A partir de las 21:30 h, en laSexta.

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