Fernando Tejero reconoce que "imitaba a los hombres heterosexuales": "Yo no quería ser homosexual"

Fernando Tejero habla sin tapujos en el programa de Lo de Évole del domingo sobre su sexualidad y cómo intentó ocultarla cuando era niño. De hecho, ese fue el origen de su voz grave tan característica.

Lo de Évole regresa este domingo a laSexta con una de sus entregas más íntimas: una entrevista con Fernando Tejero en la que el actor se abre como pocas veces sobre su vida personal. En el avance promocional, el intérprete lanza una confesión contundente. "Yo observaba a los hombres heterosexuales y los imitaba", explica, recordando cómo vivió su infancia y el proceso de ocultar su orientación sexual.

En este adelanto, Tejero profundiza en una de las claves de su identidad: "Yo no quería ser homosexual", admite sin tapujos. Una reflexión que conecta con una de sus características más reconocibles: su voz. "Yo tengo la voz grave de forzarla", revela. Durante la conversación, Jordi Évole apunta: "Igual ese es el primer papel de tu vida", a lo que el actor responde con rotundidad: "Sin ninguna duda".

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La entrevista promete mostrar el lado más humano de uno de los rostros más populares de la televisión española, conocido, entre otros, por su papel en Aquí no hay quien viva. Precisamente, Tejero también recuerda el impacto inesperado de aquel éxito: "Uno no está preparado para eso. Ni me imaginaba el alcance mediático", reconoce, explicando cómo la fama llegó a afectar incluso a su vida cotidiana y a su relación con su familia. "Les tuve que decir que seguía siendo yo", añade.

El programa incluye momentos tan cercanos como la visita a casa de una desconocida que reconoce al actor -aunque no logra ubicarlo del todo- y reflexiones personales sobre su infancia: "Yo era la oveja negra de la familia, pero considero que en realidad era la oveja blanca". También rememora episodios más desenfadados, como el día que ganó un Goya, del que apenas guarda recuerdos porque iba "de lexatines hasta el culo".

Además, Tejero aborda decisiones clave de su vida pública, como cuando rechazó una oferta de 150.000 euros por hacer pública su orientación sexual: "No acepté nunca, no quería hacer negocio con eso". A sus 60 años (bien llevados, aunque no tanto como Brad Pitt) el actor se muestra sincero, reflexivo y sin filtros en una entrevista que promete no dejar indiferente a nadie.

Sin embargo, admite tener "miedo" cuando Jordi Évole reflexiona acerca de la ausencia de posicionamiento político por parte del mundo de la cultura en la actualidad: "Yo tengo miedo de no trabajar".

Este domingo, en laSexta, nuevo programa de Lo de Évole, con Fernando Tejero. A partir de las 21:30 h.

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