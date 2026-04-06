Este domingo, Jordi Évole entrevista a Fernando Tejero: "En Twitter puse 'Soy maricón y el que me falte al respeto que me coma el rabo'"

Lo de Évole regresa este domingo a laSexta con un nuevo programa, dedicado a uno de los actores más míticos de nuestro país: Fernando Tejero. Este es el avance de la entrevista.

Es uno de los actores más reconocidos de nuestro país gracias a los míticos personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera, gran parte de ellos, en las series más recordadas de la historia de España.Fernando Tejero es el protagonista de esta nueva entrega de Lo de Évole, que regresa el domingo a laSexta para mostrarnos el lado más personal del hombre que se hizo leyenda con "un poquito de por favor". En el vídeo sobre estas líneas puedes ver un avance de lo que se emitirá el 12 de abril.

El éxito de Aquí no hay quien viva lo pilló completamente por sorpresa. "Uno no está preparado para eso. Ni me imaginaba el alcance mediático", reconoce en esta charla. Incluso tenía dificultades para salir a la calle con tranquilidad y tuvo que hablar seriamente con su familia sobre el tema. "Les tuve que decir que seguía siendo yo", rememora a sus (bien llevados, aunque no tanto como Brad Pitt) 60 años.

Junto a Jordi Évole, Tejero se cuela en la casa de una señora que rápidamente le reconoce... aunque no lo acaba de ubicar. Pero le abre las puertas de su piso sin dudar. Allí, charla con su entrevistador de cómo recuerda solo a medias el día que ganó un Goya, porque iba "de lexatines hasta el culo".

También encuentra el momento para hablar de sus padres y sus hermanos, unos auténticos desconocidos para él cuando era niño. "Yo era la oveja negra de la familia, pero considero que en realidad era la oveja blanca", asegura. "Yo tengo la voz grave de forzarla porque yo no quería ser homosexual", admite. Y ese fue el primer papel de su vida, señala Évole, quien también señala que ahora "no hay tanto posicionamiento político del mundo de la cultura", a su juicio. "Hay miedo a no trabajar", se limita a responder.

Fernando incluso borró su cuenta de Twitter en su día, porque cree que le "vino grande". "Soy maricón y el que me falte el respeto que me coma el rabo", escribió hace años. "No está tan mal", le aplaude Jordi. Y la verdad es que él no se arrepiente.

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