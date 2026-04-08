Fernando Tejero reconoce su temor y el de sus compañeros a posicionarse políticamente: "Hay miedo, yo lo tengo. Miedo a no trabajar"

Fernando Tejero es el protagonista del próximo programa de Lo de Évole que se emite este domingo en laSexta. El actor muestra su lado más personal y se pronuncia sobre el "miedo" que afirma que existe en la profesión a posicionarse políticamente.

El próximo domingo, Lo de Évole regresa a laSexta con una entrega muy especial protagonizada por Fernando Tejero. En esta nueva entrevista, el actor se abre como nunca junto a Jordi Évole, dejando momentos de gran sinceridad que ya se intuyen en los avances promocionales.

En el vídeo principal de esta noticia, la conversación aborda el papel del mundo de la cultura en el contexto político actual. Cuando Évole comparte con él su sensación de que "ahora no hay tanto posicionamiento político por parte del mundo de la cultura", Tejero no duda en asentir. "Hay miedo", admite. "Yo tengo miedo", añade. "¿A qué?", quiere saber el periodista. La respuesta es directa: "A no trabajar".

Este domingo, Jordi Évole entrevista a Fernando Tejero: "En Twitter puse 'Soy maricón y el que me falte al respeto que me coma el rabo'"

Más allá de esta reflexión, el programa profundiza en el lado más personal del actor, uno de los rostros más populares de la televisión española gracias a su paso, entre otras series míticas, por Aquí no hay quien viva. Tejero recuerda cómo el éxito le llegó de forma inesperada: "Uno no está preparado para eso. Ni me imaginaba el alcance mediático", confiesa, rememorando una etapa en la que incluso le costaba salir a la calle con normalidad.

La entrevista también deja momentos sorprendentes y cercanos, como la visita junto a Évole a casa de una desconocida que reconoce al actor sin ubicarlo del todo, o su recuerdo del día que ganó el Premio Goya, del que apenas tiene memoria porque estaba "de lexatines hasta el culo". A lo largo de la charla, Tejero habla además de su infancia, su familia y su identidad, con confesiones íntimas: "Yo era la oveja negra de la familia, pero considero que en realidad era la oveja blanca".

Otro de los momentos destacados llega cuando el actor revela que rechazó una oferta económica para hacer pública su orientación sexual. "No acepté nunca, no quería hacer negocio con eso", explica sobre una propuesta que ascendía a "150.000 pavos". Una decisión que define el tono de una entrevista honesta y sin filtros, en la que también hay espacio para recordar su paso por redes sociales y su contundente mensaje en Twitter (antes de abandonarlo): "Soy maricón y el que me falte el respeto que me coma el rabo".

Este domingo, en laSexta, nuevo programa de Lo de Évole, con Fernando Tejero. A partir de las 21:30 h.

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