Ignatius Farray comparte con Jordi Évole cómo su "trilogía" de adicciones le llevó a aislarse "de una manera absoluta". Según relata el cómico, el alcohol, los cigarrillos y la pornografía se convirtieron para él en "una especie de triángulo del que no salía". Así, describe una situación de "no poder dejar de ver porno mientras estás borracho y fumando y pasan las horas y los días". "Yo me he hecho pajas que han durado un fin de semana", afirma incluso.

"Te estás haciendo una paja viendo porno, del agotamiento que te da te entra sueño, duermes un poco, vuelves a despertarte, sigues masturbándote... Creas una especie de hábito que una cosa refuerza la otra", explica el humorista. "Literalmente es un círculo vicioso", resume.

Un círculo vicioso que, según su relato, le llevó a aislarse por completo: "Sientes tanta vergüenza que tú por supuesto no quieres ningún trato social en esos momentos, entonces me aíslo de una manera absoluta", recuerda. Sin embargo, también de esta situación Ignatius ha hecho comedia y ha hablado abiertamente: "Desde niño tienes esa fortaleza sentimental que en esos momentos contra las cuerdas que tú dices: 'Dios, de esta mierda haré un pastel'", reflexiona al respecto.

Puedes escucharle en el vídeo que ilustra estas líneas.