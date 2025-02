"Hay que ser gilipollas para teñirse el pelo de rubio con 48 años": la reacción del padre de Dani Martín al ver su último cambio de look

El cantante asegura que necesita tener un contacto diario con sus padres, lo que le lleva en ocasiones a saturarles. "Mi madre siempre me dice que soy muy pesado", explica.

"Soy demasiado intenso". Así se autodefine Dani Martín, que confiesa que a sus 47 años no es capaz de vivir alejado de sus padres, con quienes tiene una estrechísima relación. "Siempre estoy dándoles besos, mi madre siempre me dice: '¡Qué pesado eres!'", explica.

El cantante asegura que no es capaz de estar quieto, lo que le llevó a teñirse el pelo de rubio hace unos meses. "Lo hice porque estaba aburrido en mi casa", explica Dani Martín.

Esto causó el asombro del padre del artista, que no pudo esconder la sorpresa cuando le vio con ese 'look'. "Mi padre me dijo: 'Hay que ser gilipollas para teñirse el pelo de rubio con 48 años'".