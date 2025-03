La gran preocupación de La Mala Rodríguez en su adolescencia: "No quería quedarme embarazada bajo ningún concepto"

"No he sido una muy buena adolescente"

La Mala Rodríguez ha reconocido en Lo de Évole cuál era, en su adolescencia, lo que no quería que "bajo ningún concepto" la sucediera. En el recuerdo, el embarazo de su madre, quien a los 17 años esperaba ya el nacimiento de quien ha terminado siendo una de las grandes referencias musicales en España.

"No quería quedarme embarazada, bajo ningún concepto. No quería novio. Quería centrarme en mí. En mi barrio había ya alguna preñada... Qué pereza. Yo quiero hacer cosas", cuenta La Mala.

Y sigue: "Lo logré, pero bueno. Luego hubo algunos patinazos. No he podido evitar involucrarme en relaciones que a lo mejor no eran sanas. Por cosas que me han pasado. A pesar de que no quieres, coño, al final vives esa situación".

"No he sido una muy buena adolescente. Me iba sola, a pintar trenes, me quedaba a dormir en no sé dónde, en la calle...", expresa La Mala.