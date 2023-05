Gervasio Deferr recuerda cómo fue el infierno que vivió por culpa de las adicciones en el programa de Lo de Évole de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo. "Me di cuenta de que llevaba seis años bebiendo todos los días", confiesa.

Una situación que comenzó a afectar en su relación de pareja, sobre todo tras su retirada. "Ahí estaba mi ex y, pobre, tuvo que aguantar. Me costó mucho asumir mi retirada", explica. "Tardé en volver de Madrid porque ella estaba ahí y yo estaba locamente enamorado de ella, pero no estuve a la altura".

Gervasio Deferr reconoce que no solo ella se cansó de él, sino que él también estaba cansado de sí mismo. Sin embargo, a pesar de su ruptura, no hubo reacción. "En los momentos de ofuscación, me daba igual todo, autodestructivo totalmente", asegura. Además, confiesa que llegó a temer que podía morirse, aunque "le daba igual".

El exgimnasta reconoce que "no lo ha hecho todo bien" con sus exparejas a pesar de que no quería hacerles daño. "Por momentos era déspota, imbécil. Me he equivocado un montón".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Lo de Évole de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.