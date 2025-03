Felipe González explica las diferencias del rey Felipe con el emérito: "Juan Carlos I tiene más olfato"

Felipe González desveló a Jordi Évole que se había sentido decepcionado por el rey Juan Carlos, pero que no cambiaba su defensa a lo que fue. Además, desveló a Jordi Évole sus diferencias con su hijo, el rey Felipe.

En un programa pasada de Lo de Évole, el periodista entrevistó a Felipe González, quien confesó que en alguna ocasión se había sentido decepcionado con el rey Juan Carlos, pero que eso no cambiaba "lo que hizo, ni lo que fue". Además, preguntado por Jordi Évole sobre si el padre del rey Felipe tenía volver a España, el expresidente del Gobierno fue tajante: "Sin duda, ahí no interviene el afecto sino una reflexión mía seria". "Desde el punto de vista institucional me parece evidente", señaló González sobre la vuelta del emérito.

Asimismo, Jordi Évole preguntó a Felipe González sobre en qué eran diferentes Felipe VI y el rey Juan Carlos I. "Son muy diferentes", aseguró el expresidente del Gobierno, que explicó que, "desde el punto de vista de la formación, Felipe VI tiene una formación infinitamente más completa": "Ha hecho muchos más estudios, tiene un carácter más reflexivo y es mucho más sosegado". Por otro lado, afirmó que el rey Juan Carlos "es mucho más intuitivo y de olfato".

Por último, Felipe González reflexionó sobre un detalle que les unía: "Ambos tienen adversarios muy connotados y prejuiciosos. De los que le juran lealtad". "Los que asumen un cargo con lealtad al rey y al día siguiente meten mano, son los más peligrosos", explicó el que fuera presidente del Gobierno de España.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Lo de Évole de 2022 que laSexta vuelve a emitir este domingo.